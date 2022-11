SIMARD, Yves



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Yves Simard, survenu à Québec le 5 novembre 2022. Il était l'époux de madame Huguette Blondeau, le fils de feu Marie Jeanne Bédard et de feu Donat Simard. Il habitait à Québec.Outre son épouse, monsieur Simard laisse dans le deuil ses enfants: Carole (Clément Bastien), Alain (Joyce Tremblay) et Nathalie (François Marchand); ses petits-enfants: Marie-Pierre Bastien, Éric Bastien, Dominique Bastien, Frédérique Simard, Catherine Simard, Alexis Lemay et Maxime Gingras; ses arrière-petits-enfants: Liam et Mila; ses sœurs: Charlotte (Lucien Labbé) et Ginette (Jean-Claude Bourassa); ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Blondeau: Guy (Jocelyne Blondeau), Suzanne Pogue et Jacques (Louise Blondeau). La famille tient à adresser des remerciements particuliers à la Maison Humanitae pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, bureau 305, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 527-4294. https://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.