AUDET, Thérèse



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 30 octobre dernier est décédée à l'âge de 84 ans madame Thérèse Audet, épouse de feu Joseph Murray. Elle était la fille de feu Lorenzo Audet et de feu Juliette Gauthier. Elle laisse dans le deuil son compagnon de vie monsieur Réal Bilodeau; ses enfants: Alain (Jocelyne Long), Johanne (Nicolas Spina), Jeannot (Johanne Duquette), Martine (Marc Tremblay) et Éric; les enfants de son compagnon: Denis (Sonia Bélanger) et Julie (André Boulet); ses petits-enfants: Valérie (Nicolas Bourelle), Marc-André, Jacob et Lucas; ses arrière-petits-enfants: Zachary et Maëly. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 9h.La famille désire remercier Dre Josée Labrecque et le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.