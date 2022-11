Lévisien accusé de terrorisme: c’est la surprise dans la communauté haïtienne de Montréal

Le résident de Lévis, soupçonné de terrorisme, ne semble pas très connu du côté de la communauté haïtienne de Montréal où la nouvelle est accueillie avec surprise.

La GRC a annoncé ce matin le dépôt d'accusations en matière de terrorisme contre Gérald Nicolas, un résident de Lévis âgé de 51 ans. Il est présumé avoir préparé une activité terroriste visant à renverser le gouvernement haïtien de Jovenel Moïse qui a été assassiné à sa résidence en juillet 2021.

Bien que l’enquête au sujet des activités de Gérald Nicolas aient débuté aussi en juillet 2021, la GRC affirme qu’il n’y a pas de lien dans cette histoire avec l’assassinat de l’ancien président haïtien.

«Ce nom ne me dit absolument rien. C’est un individu quasiment inconnu du bataillon. On a été surpris de voir le communiqué de la GRC et des accusations portées contre ce monsieur», a affirmé Jean-Emmanuel Pierre, directeur de l’information à la station CPAM, à Montréal.

Selon M. Pierre, cette annonce soulève un bon nombre de questions.

«On est au stade du dépôt des accusations en matière de terrorisme. Cela veut dire qu’il y a eu une enquête approfondie et que c’est sérieux.»

«On aurait peut-être mieux compris si cela se passait, je ne sais pas, à Montréal, où il y a une forte concentration de la communauté haïtienne, mais à Lévis? Ça m’a quelque peu étonné. Ce qui parait aussi spécial, dans le communiqué de la GRC, c’est que M. Nicolas aurait pris des actions très concrètes.»

«Le fait qu’il ait voyagé en Haïti, c’est un haïtien d’origine, c’est courant de se rendre en Haïti, mais le fait d’avoir facilité l’organisation d’un groupe dont l’intention était de participer à un coup d’état, c’est quelque chose de très particulier. On dit que ça s’est passé avant l’assassinat de Jovenel Moïse.»

«Est-ce que la GRC était au courant de ce complot et elle n’en a pas parlé? Est qu’on avait informé les autorités haïtiennes? Est-ce que cela aurait pu attirer l’attention des autorités de Port-au-Prince pour renforcer la sécurité du présent qui a été assassiné chez lui? Ce sont des questions intéressantes aussi. Le minimum aurait été peut-être d’informer les autorités haïtiennes», a confié M. Pierre.

Plus de détails à venir....