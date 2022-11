DUMAS, Monique



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 16 octobre 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Monique Dumas, épouse de feu monsieur Herménégilde Dupont, fille de feu Annette Gagnon et de feu Gérard Dumas. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances au :de 13 h 30 à 15 h 15.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Louis (Ninetta Jean-Jean), Jean-François (Susie Delisle), Lucie et Pierre (Geneviève Issalys); ses petits-enfants : Carolina, Héléna, Mina, Colin et Juliette : ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la Résidence de Claire, de la Résidence des Franciscains ainsi qu'à l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la La Boussole, 302, 3e Avenue, Québec, téléphone : 418 523-1502, www.laboussole.ca ou à la Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec, téléphone : 418 525-4385, Site web : www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/.