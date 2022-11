LAQUERRE, Normand



Aux soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise de Québec, le 29 octobre 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Normand Laquerre, fils de feu monsieur Robert Laquerre et de feu dame Cécile Lehouillier. Il était le conjoint de madame Camilla Joncas et de feu Yolande Baril. Il demeurait au Domaine St-Dominique à Québec.La famille vous accueillera au :de 13 heures à 15 heures.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Camilla; ses enfants : Nathalie et Hugues (Maureen-Eley Johnson); les enfants de sa conjointe : Sylvie Allard et Hélène Allard (Louis Ste-Marie), ses petits-enfants : Gabrielle Leblanc, Anthony Laquerre (Laurence Laliberté), Olivier Laquerre, Charles, Émile et Jules Ste-Marie; ses frères : Gilles (Evangéline Vigneault) et Rénald (Claire Desjardins); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Baril : Jean-Paul (Lise Pagé), René (Réjeanne Barabé), Yvon (feu Lisette Thibault), feu Jean Pellerin (feu Marthe Baril), Jocelyne Toupin (feu Laurent Baril) et ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Joncas : Louis Marie (Carole Gagnon), Marie-Paule (Jean-Luc Loignon), Nicole (Weston White), Lise (Stan Vibert), Rodrigue (Francine Curadeau), Françoise (Daniel Guay), Monique (Pierre Levasseur), Thérèse (Pierre Houde) et Jean-Paul ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Remerciements sincères aux médecins et au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur humanisme réconfortant. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 Av. Belvédère #305, Québec City, Quebec G1S 3G3, Tél. : (418) 527-4294, https://www.societealzheimerdequebec.com