GAUTHIER, Alexandre



Est décédé, à son domicile, le 7 novembre 2022, à l'âge de 43 ans, M. Alexandre Gauthier, demeurant à Québec, natif de Chicoutimi. La famille accueillera les parents et amis à laLes heures d'accueil sont, de 12h à 16h.Il était le fils de M. Gaston Gauthier (Claire Girard) et de Mme Constance Martel (Denis Lemieux). Il laisse dans le deuil outre ses parents, son frère et sa sœur : Guillaume (Annick Girard) et Caroline (Eric Lavoie); ses neveux et nièces : Laurence Tremblay, Frédérique et Élise Gauthier, Mathis et Zachary Racicot (et leur père Luc Racicot); ses demi-frères : Michel Morissette (Sonia Tremblay) et sa fille Marie-Kim Morissette, Gabriel Lemieux; sa demi-sœur : Claude-Hélène Lemieux (Simon Fabi) et ses enfants : Antonio et Victoire. Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles et tantes, cousins et cousines, parents et ami(e)s. Pour ceux et celles qui le désirent, une personne bénévole du Centre de prévention du suicide sera présente au salon afin de recueillir vos dons.