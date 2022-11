«BARDO, Fausse chronique de quelques vérités»: Nébuleux

De tous les films d’Alejandro G. Iñárritu, à qui l’on doit «Le revenant» avec Leonardo DiCaprio, celui-ci est le moins accessible.

Qu’il s’agisse de «21 grammes» (2003), de «Babel» (2006), de «Birdman ou (Les Vertus insoupçonnées de l'ignorance)» (2014), ou encore du film «Le revenant» (2015), les longs métrages d’Alejandro G. Iñárritu touchent à des thèmes universels et possèdent une ou plusieurs composantes émotionnelles qui font adhérer, voire s’identifier, le spectateur, et ce même lorsque le propos devient plus abscons, comme dans le très beau «Biutiful» de 2010 avec Javier Bardem dans le rôle d’un homme qui se sait condamné par un cancer.

Dans «BARDO, Fausse chronique de quelques vérités», Iñárritu décide de plonger dans les souvenirs et le présent du journaliste devenu réalisateur de docufictions Silverio Gama (Daniel Giménez Cacho) sans ordre que celui des pensées du protagoniste. Avec des références claires au remarquable film «Que le spectacle commence» de Bob Fosse, au métrage culte «81⁄2» de Frederico Fellini, à ceux de Monty Python et à l’oeuvre de Terrence Malick — notamment «Le Cavalier de coupe» dans certains plans avec l’acteur principal et Ximena Lamadrid qui tient le rôle de sa fille -, le cinéaste débute son parcours avec un accouchement. Accouchement qui n’en est pas un, le bébé — les effets spéciaux ne sont pas de la meilleure qualité et font malheureusement penser à «Annette»- refusant de sortir.

D’une — superbe — séquence surréaliste à une autre — tout aussi techniquement magnifique -, on revoit un peu du passé du Mexique, de la situation actuelle de ceux qui tentent de passer la frontière, à un retour aux États-Unis marqués par le mépris d’un douanier. Pendant 159 minutes — la version de 174 minutes présentée à Venise a été rendue plus digeste depuis -, Iñárritu joue avec les dialogues, les plans, les décors, faisant perdre pied au spectateur afin de mieux le ramener dans son univers surréaliste, onirique... et diantrement égocentrique.

Car, en forçant sans cesse le symbolisme et en étirant inutilement certaines scènes, le réalisateur oscarisé oublie le public qui a alors, et très rapidement, la sensation d’assister à un monologue auquel il ne peut pleinement participer.

Note : 3 sur 5

«BARDO, Fausse chronique de quelques vérités» est à l’affiche dans les salles obscures dès le 18 novembre avant d’être présenté via la plateforme Netflix le 16 décembre.