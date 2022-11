LEFEBVRE, Pierre G.



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Pierre G Lefebvre, mari de feu Yolande Boulianne. Il nous a quittés en sa résidence Les Jardins du Haut-St-Laurent de Saint-Augustin-de-Desmaures, le 4 novembre 2022 à l'âge de 84 ans. Homme de cœur, ses proches garderont souvenir de sa bienveillance, de sa générosité et de sa bonne humeur candide.Il laisse dans le deuil ses enfants: Bernard Lefebvre (Jacynthe Raymond), Martin Lefebvre (Danielle Bernier), Patrick Lefebvre (Josée Synnott), Carolyne Lefebvre (Martin Déziel) et Guillaume Lefebvre (Isabelle Gagnon); ses frères: Robert (Céline Dumontier), Maurice (Gisèle Roy), Jean (Martine Pelletier), Marc (Madeleine Martel) et André (Ginette Gaudreault); ses beaux-frères: Marcel Boulianne (Françoise Dumontier) et Pierre-Paul Boulianne (Thérèse Fortin); ses petits-enfants: Arianne (Lary), Alexis (Josi-Anne), Antoine (Pierrick), Jérémy, Claudie (Michel), William (Rosalie), Sophie (Kevin), Daphnée (Nicolas), Gabriel (Mégane), Anouk (Vincent), Amélie (Nicolas), Mathias, Olivier, Jérémie, Alexandre, Marie-Soleil et Laurie Lou; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillerapour recevoir les condoléances, aude 9 h à midi.La mise en terre suivra au cimetière Saint-Michel-de-Sillery. La famille souhaite remercier de tout cœur le personnel dévoué de la résidence Les Jardins du Haut-St-Laurent pour les services attentifs et chaleureux toujours dispensés avec beaucoup de professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294, Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com. es formulaires seront disponibles sur place.