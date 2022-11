PARENT, Colette Deshaies



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 21 octobre 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Colette Parent, épouse de monsieur Jean-Yves Deshaies. Née à Beauport le 13 février 1943, elle était la fille de feu dame Marie-Blanche Tremblay et de feu monsieur René Parent. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son époux Jean-Yves, madame laisse dans le deuil ses enfants: Paul (Isabelle Duchesne), Johanne (Pierre Boily), Denis (Karine Lapointe), Yvan (Maryse Fontaine), Alain (Nathalie Langlais); ses petits-enfants: Valérie, Marjorie, Marc-Antoine, Fréderic, Rose, Stéphanie, Marie-Pier, Vanessa, Alexis, Anne-Marie, Marianne, Samuel, Sara-Maude; ses 10 arrière-petits-enfants; son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Claude (feu Thérèse Fournier), Madeleine (Éric Ross), Ghislaine (Réal Crépault; de la famille Deshaies: André (Line Martel), Louise (Jacques Duchaine), François, Pierre (Fatima Braga) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les funérailles sont sous la direction de