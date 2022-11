CHATEAUVERT

Murielle Germain



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 25 octobre 2022, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Murielle Chateauvert, épouse de feu Richard Germain. Elle était la fille de feu Laurette Therrien et de feu René Chateauvert. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 14h.Elle laisse dans le deuil ses filles: Claudine (Georges Tremblay) et Annie (Iain Bérubé); ses petits-enfants: Mélissa (Mathieu Thibault), Samuel, Marylou (Félix Ares-Monast) et Chloé; ses deux arrière-petits-enfants: Olivier et Félix; son frère Claude; son neveu Martin; sa nièce Brigitte; sa belle-fille Marie-Josée Bourbeau (Dany Boulanger), ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant des unités B-5 et B-8 de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère Québec (Québec) G1S 3G3, tél.: (418) 527-4294, www.societealzheimerdequebec.com