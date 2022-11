BARBEAU, Marcel



À Québec, le 21 octobre 2022, à l'âge de 90 ans est décédé monsieur Marcel Barbeau époux de Madame Lucile Grenier, fils de feu dame Yvonne Parent et de feu monsieur Philias Barbeau. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Gaétan Cloutier) et Marc; ses petits-enfants : Vincent Cloutier (Caroline Bouchard) et Carolanne Cloutier (Éric Isabelle); ses arrière-petits-enfants : Emmanuelle Isabelle, Olivier Cloutier, Abygaelle Isabelle et Florence Cloutier; ses belles-soeurs : Florianne Simard (feu Yves Barbeau), Lise Grenier (Jean-Claude Demeule) et Francine Grenier (Claude St-Jean) ; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs des familles Barbeau et Grenier qui l'ont précédé. La famille recevra les condoléances à:de 13h00 à 14h30.