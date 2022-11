POULIN, Camille



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 octobre 2022, à l'âge de 70 ans et 6 mois, est décédé madame Camille Poulin, épouse de feu monsieur Donald Scott, fille de feu madame Blandine Morin et de feu monsieur Clément Poulin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h 15 h.L'inhumation des cendres se fera au columbarium Marie-Fitzbach de Beauport à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Dave Scott (Julie Turcotte) et Karine Scott (Jonathan Gervais); ses petits-enfants: Lily Scott, Emily Gervais, Zoéy Gervais et William Scott ; ses frères et sœurs: Clémence (feu Pierre Servais), Francis (feu Suzanne Blouin), Carmelle (Réjean Houde), Laurent (Rita Mathieu), Linda (Daniel Guay), Julie (feu Yvan Fortin), Serge (Elaine Tremblay), Robert (Linda Fortin) et Vivianne (Jean Roy); ses beaux-frères et belles-sœurs: Walter (Ginette Chabot), Robert (Gertrude Gasse), Gordon (Linda Pitre), feu Michel (Gisèle Gauvin) et Jocelyne (feu Jacques Chabot); ses filleules: Chantale Poulin et Gabrielle Scott; son grand ami Pierre Bédard, ainsi que ses neveux, nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, Québec, Qc, téléphone: 418 682-6387, Site Web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.