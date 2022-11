LÉVESQUE, Antoinette



À la résidence des Bâtisseurs de Rivière-du-Loup, le 12 novembre 2022, à l'âge de 82 ans et 7 mois, est décédée entourée des siens, dame Antoinette Lévesque, épouse de M. Réal Larochelle, fille de feu M. Pierre Lévesque et de feu dame Yvonne Paradis. Elle demeurait à Saint-Antonin, native de Saint-Arsène. La famille recevra les condoléances au funérariumle samedi 19 novembre à compter de 10 h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé Réal; ses enfants: Ghislain (Claire Vézina), Sylvie (feu Gaétan Bujold), Marc (Line Roy), Rino (Josée St-Pierre); ses petits-enfants Audrey (Maxime St-Jean), Alexandre, Marie-Pier (Lucas Richard); son arrière-petit-fils Théo; sa soeur Pierrette (feu Jean-Marie Bastille). Elle est allée rejoindre ses frères et ses soeurs: feu Jeannine (feu Jean Morin), feu Yvon (feu Marie-Reine Bossé) (Micheline Desmeules); de la famille Cayouette feu Marguerite (feu Alfred Michaud), feu Laurence (feu Sifroid Roy), feu Maurice (feu Aline Deschênes), feu Lionel (feu Hélène Rioux), feu Yvette (feu Rosaire Ouellet), feu Marie-Rose (feu Conrad Bastille), feu Thérèse (feu Paul-Emile Dionne). Sont aussi affectés par son départ ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Larochelle, ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s des familles Lévesque, Larochelle et Cayouette. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs du CLSC pour les bons soins prodigués à Mme Lévesque. Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, 44, rue de Chauffailles, Rivière-du-Loup G5R 4E1. Formulaires disponibles au funérarium. Les services professionnels ont été confiés à la