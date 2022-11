GRAVEL, Denis



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 novembre 2022 à l'âge de 90 ans, nous a quittés entouré de tout notre amour, monsieur Denis Gravel, époux de dame Renée Lavoie. Il était le fils de feu monsieur Paul Gravel et de feu dame Gilberte Ricard. Il demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance deux heures avant la liturgie, soit de 9h à 11h. Les cendres seront déposées au cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desIl a maintenant rejoint son fils Paul et il laisse dans le deuil outre son épouse bien-aimée Renée, ses enfants et sa belle-fille: Rémi (Lucie Beaudoin) et France; ses petits-enfants adorés: Jérémy Gravel, Gabriel Fortin, Élodie Fortin, Meea Fortin et Alice Gravel; son frère, ses sœurs et sa belle-soeur: Huguette, Élise (feu Gérard Boisvert), Normand (Murielle Blouin) et il était le frère de feu Jean-Claude; son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Lavoie: Nicole (Richard Bédard); ses neveux et nièces: Andrée et Dominique Boisvert, Serge, Line et Claude Gravel. Son départ laissera un grand vide dans le cœur de tous ceux et celles qui l'ont côtoyé, dont ses bons amis, Jean Corriveau, Raymond Paradis, Benoit Dufour, Yvon Lessard ainsi que plusieurs cousins, cousines et amis(es). Pour ceux qui le souhaitent, vos marques de sympathie peuvent se traduise par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, Québec, Québec, G2J 1B8, coeuretavc.ca et/ou Fondation Hôpital Sainte-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré (Québec) G0A 1E0, www.jedonneenligne.org/fondationhsab/