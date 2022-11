CH: à Columbus face à des Blue Jackets moribonds

Le Canadien de Montréal a peut-être été déclassé à son dernier match, mais il aura la chance de se reprendre, jeudi soir, lorsqu'il visitera les Blue Jackets à Columbus.

Il s'agit là d'une belle opportunité pour revenir vers le sentier de la victoire, puisque la formation de l'Ohio est la pire équipe de l'Association de l'Est de la Ligue nationale de hockey, avec un piètre dossier de 5-9-1 depuis le début de la campagne. De plus, la troupe de Brad Larsen affiche le pire différentiel de l'Est à -22.

Avec 13 points en 15 matchs, l'attaquant vedette des Jackets Johnny Gaudreau doit trouver le temps long, surtout que son coéquipier Patrik Laine est présentement sur la touche.

Chez le Tricolore, la situation est un peu plus rose. L'équipe est excitante et jeune et elle affiche un dossier de 8-7-1, bon pour 17 points et le sixième rang du classement de la section Atlantique.

Toutefois, l'attaquant Québécois Jonathan Drouin est à l'écart du jeu pour une période de quatre à six semaines en raison d'une blessure au haut du corps.

Samuel Montembeault sera devant le filet du Bleu-Blanc-Rouge et devrait être opposé à Joonas Korpisalo.