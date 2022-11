Court caucus caquiste

Le contraste entre le caucus du PLQ et celui de la CAQ était presque choquant, mardi.

Les libéraux entamaient la première de trois journées complètes. La CAQ, elle, a bouclé ça en un après-midi. Pourtant, la troupe de Tanguay compte 19 élus. Celle de Legault, 90.

Dans les couloirs, les blagues fusaient : les libéraux ont beaucoup de linge sale à laver. « C’est un camp d’introspection », ironise un collègue. Pour les caquistes, une maxime de Jean Lapierre me revient : « Les gens heureux n’ont pas d’histoire ». Et certains élus ont même trouvé qu’un après-midi, c’était un peu long...

Sortie de crise

Hier, les libéraux ont tenté une sortie de crise, alors qu’ils se sont appliqués à parler d’autres choses que de leur sport préféré, la zizanie.

André Fortin s’est fendu d’une mêlée de presse pour prôner la gratuité des vaccins contre l’influenza. Fred Beauchemin, nouveau critique en matière de finances, a critiqué le plan caquiste contre l’inflation, exempt de « mesures spécifiques pour ceux qui sont les plus touchés [...], les personnes à plus faible revenu et les aînés ».

Marie-Claude Nichols ? Le chef a échoué à la rapatrier, mais de mauvaises langues se réjouissaient, hier ; il aura réussi à la faire passer pour une femme capricieuse, opiniâtre.

(Cela me semble injuste. D’abord, Mme Nichols a été expulsée du caucus – peine de mort politique – fin octobre, de manière injustifiée et sans avertissement. Puis, on tenta de la réintégrer, mais, sans avertissement encore, on retira l’offre qu’on lui avait faite formellement ! Toute personne sensée perdrait confiance dans les gens qui la traiteraient ainsi.)

Scénario

À la CAQ, pendant ce temps, on cherche à suivre un « scénario » écrit par les conseillers. Chaque semaine d’ici les Fêtes, on détaille une mesure anti-inflation. Le « Bouclier » promis en campagne prend alors forme et pénètre les esprits. Un collègue parlait de véritable « strip-tease », hier.

Ainsi, avant le Conseil des ministres de mercredi, le ministre des Finances, Eric Girard, a rappelé que le décret qui plafonnera à 3 % plusieurs tarifs (dont les permis de conduire) serait adopté incessamment.

Suivra, dans la semaine du 29 novembre, le projet de loi 1 visant à installer un plafond plus permanent. Ce sera le seul déposé en cette courte session, qui se terminera le 9 décembre.

Oui, le gouvernement a promis de régler la question du serment au roi par un autre projet de loi « rapidement ». Mais il semble que la fin du parjure royal devra encore attendre jusqu’aux Fêtes.

On doit laisser toute la place au Bouclier anti-inflation. Les scénaristes caquistes l’ont écrit. Et pendant ce temps, à l’entrée du caucus, les autres ministres, devant les journalistes, peuvent rester cois. Ou passer en coup de vent. Ou simuler de passionnantes conversations téléphoniques. Exemple frappant : deux cégeps confinés en lien avec des actes violents ? François Bonnardel, nouveau ministre de la Sécurité publique, fait l’huître, comme lorsqu’il se cachait pour éviter de causer du troisième lien.

L’extrême brièveté du caucus caquiste n’a au fond rien de surprenant.