PAQUET, Fernand



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 novembre 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Fernand Paquet, conjoint de dame Jeannine Chevalier. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport).où la famille recevra les condoléances une heure trente avant la cérémonie. Ses cendres seront déposées au columbarium de la résidence funéraire F.-X. Bouchard inc. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil sa conjointe Jeannine; ses enfants: Marie-Josée (Étienne Simard) et Mario (Marie-Pier Simard); ses petits-enfants: Roxanne, Mathieu, Mathis, Félix, Jacob et Alicia; ses frères, sa sœur et sa belle-sœur: feu Jacques, feu Réal, Pierre (Jeanne Giroux), Gérard, Louise (feu Serge Ouellet); son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Chevalier: Jean, feu Rolland (Germaine Fortier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement est adressé à l'ensemble du personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les très bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 Tél. 418 683-8666 www.cancer.ca