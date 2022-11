BÉRUBÉ, Francine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 octobre 2022, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Francine Bérubé (feu Jean-Pierre Fortin et feu Hervey Dion), fille de feu Aline Taillefer et de feu Aurèle Bérubé. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances au, de 13 h 30 à 15 h 15.Elle laisse pour chérir son souvenir, ses sœurs : Louise, Nicole (Denis Grenier); son frère Alain; ses neveux et leurs enfants : Kristian Grenier et sa fille Anne-Sophie Cournoyer-Grenier, Jean-Daniel Grenier (Josiane Marcoux) et leurs enfants : Antoine et Océane Grenier; ainsi que ses cousins, cousines et ses nombreux amis et amies.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, en particulier la dre Geneviève Roberge pour les bons soins prodigués à notre chère Francine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'arthrite, 5160, Décarie, bureau 740, Montréal, Québec, H3X 2H9, téléphone : 1-800-321-1433, www.arthrite.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.