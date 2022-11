SAVARD, Clément



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1 novembre 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Clément Savard, époux de madame Charlotte Lessard. Il était le fils de feu madame Lucienne Racine et de feu monsieur Napoléon Savard. Il demeurait à Québec (arr. Beauport).où la famille vous accueillera à compter de 12h30. L'inhumation se fera au cimetière paroissial. Monsieur Savard laisse dans le deuil son épouse Charlotte Lessard; ses enfants : Patrick (Claudine Mercier) et Nathalie (Joël Bleau); ses petits-enfants qu'il chérissait : Mathias et Nora Savard et Jonas Bleau ; ses frères et sœurs : Rémi (feu Gisèle Tremblay), Éloi (Nicole Tremblay), Michel (Claire Lessard), Claire (feu Lucien Laurent), Rachelle, Nicole (feu Serge Fortier), Blandine (Richard Lessard), Noël (Lucille Tremblay), Corine (Gaétan Lessard), Placide (Louise Guérin) et Lina; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lessard : Raynald (feu Andrée Blouin), Serge (Jacqueline Lachance) et Monique (feu Jean-Noël Chamberland); sa tante Yvette Paradis (feu Paul-Henri Racine) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères : feu Martin, feu Grégoire et feu Pierre Savard et son beau-frère feu Marcellin Lessard. Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital de L'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca. La direction des funérailles a été confiée à la maison