MALENFANT, Georgette Labonté



Au Centre d'hébergement de St-Jean-Port-Joli, le 6 novembre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Georgette Labonté, épouse de feu monsieur Paul Malenfant. Elle était la fille de feu monsieur Diogène Labonté et de feu dame Albertine Roy. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la, jour des funérailles à compter de 12 h.suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Martin (Marie-Anne Lafranchise), Agathe (Laurent Boulanger), Bernard (Aline Masson), Gaétan (Pauline Poitras), Barbara; ses petits-enfants: Jennifer (Sébastien Bergeron) et Marie-Pier Boulanger (Dany Corriveau), William et Lyndia Malenfant et Mélinda Simard; ses arrière-petits-enfants: Carl, Léa, Antoine, Loïc, Lionnie et Lucka; ses frères et soeurs: feu Germaine (feu Roger Morin), feu Robert (Alma Malenfant), feu Cécile (feu Albert Leblanc), feu Noël (Yvette Fortin), feu Marcel (feu Françoise Malenfant), feu Madeleine (feu Alphonse Bard), feu Roland (feu Jeannine Fortin), André (Suzanne Marois) et Raynald Létourneau (feu Rachel Fournier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Malenfant: Alma (feu Robert Labonté), Romuald (Françoise Dionne), feu Françoise (feu Marcel Labonté), feu Jeanne-D'Arc (feu Normand Labranche), Marie-Rose, Yvette (Jean Lemieux), Edna (Gilles Langevin), Eliane (Laurent Proulx), feu Viateur (Claire Lamonde), Gemma, Lucie (feu Yvon Coulombe). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel soignant du CHSLD de St-Jean-Port-Joli pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches: www.alzheimerchap.qc.ca. La direction des funérailles a été confiée à la