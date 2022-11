PELESSON, Laura



Au Centre d'hébergement Saint Brigid's Home, le 10 novembre 2022, à l'âge de 104 ans, est décédée dame Laura Pelesson. Elle était l'épouse de feu monsieur Ernest Paquet et la fille de feu Emma Adams et de feu Johnny Pelesson. Elle demeurait à Québec.et de là au cimetière de Saint-Gabriel-de-Valcartier pour l'inhumation. La famille recevra les condoléances à l'église une heure avant le service religieux. Elle laisse dans le deuil sa fille Louise (feu Vincent Bailly); sa petite-fille Sarah Bailly (Yannick Blanchette). Elle était la soeur de feu Lucy Pelesson (feu Paul Caouette); la belle-soeur de feu Léonard Egan, feu Allen Egan (feu Betty Mcgrath), Yvette (feu Claude Noreau) et Janette (feu Roland Paquet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Saint Brigid's Home pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.