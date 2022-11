D'un premier de classe à l’autre

L’attaquant du Phoenix de Sherbrooke Ethan Gauthier n’a pas besoin de chercher bien loin pour trouver quelqu’un qui comprend presque en tout point ce qu’il traverse actuellement, à son année de repêchage dans la LNH.

• À lire aussi: Phoenix c. Remparts: la première va aux hommes de Patrick Roy

​Dans le vestiaire, à ses côtés, l’espoir du Canadien de Montréal Joshua Roy est passé par un chemin quasi identique à Gauthier, considéré par plusieurs comme le meilleur espoir du Québec au prochain repêchage et, peut-être même, un futur choix de premier tour.

Roy, comme Gauthier, a été sélectionné au tout premier rang du repêchage de la LHJMQ, lorsque les Sea Dogs de Saint-Jean en avaient fait le premier de classe en 2019. Deux ans plus tard, en 2021, c’était au tour de Gauthier de réussir cet exploit.

L’année 2021 était justement l’année de repêchage de Roy qui, comme tout premier choix au total, avait débuté la saison avec de grandes attentes placées en lui.

UN PEU LE MÊME CHEMIN

Attentes qui n’avaient pas été complètement remplies, si bien qu’il avait glissé jusqu’en cinquième ronde où le Tricolore l’avait repêché au 150e rang.

« Quand je suis arrivé à Sherbrooke, Josh est l’un des premiers qui est venu me voir. Il m’a un peu pris sous son aile et a été incroyable pour moi. Il m’a montré comment ça marchait à Sherbrooke », raconte Gauthier.

Pour Roy, c’était la moindre des choses.

« On a pris le même chemin un peu. On est deux premiers choix au total et ça vient avec beaucoup de pression. Ce sont juste de petits conseils que je lui donne et j’essaie de montrer l’exemple. Cette année, il vit un peu le même scénario que moi à mon année de repêchage. C’est important pour lui de rester concentré sur son jeu parce que tu ne peux pas contrôler le fait que les recruteurs seront dans les gradins. Tu dois faire ce que tu as à faire sur la glace et le reste va suivre. »

Et il n’y a pas à dire : le jeune Gauthier prend des notes.

« Josh, c’est Josh. Quand il est sur la glace, il y a toujours de quoi qui se passe. Tout le monde voit ses habiletés sur la glace, mais dans les entraînements, il a une éthique de travail incroyable. C’est un gars aimé de ses coéquipiers et qui a une voix dans la chambre. Les gars l’écoutent. »

BIEN ENTOURÉ

Ce ne sont pas les modèles qui manquent à Ethan Gauthier, en cette année fort importante. En plus de Roy, l’attaquant peut compter sur les précieux conseils de son père, Denis, qui a joué 554 matchs dans la LNH après avoir été le premier choix des Flames de Calgary en 1995, de son frère Kaylen (voir autre texte), de son cousin Julien qui évolue avec les Rangers de New York, ainsi que de l’attaquant des Devils de New Jersey, Dawson Mercer.

Ce dernier est devenu très proche de la famille Gauthier, chez qui il est demeuré pendant deux ans et demi lors de son passage avec les Voltigeurs de Drummondville, de 2017 à 2020. Même s’ils n’ont pas encore abordé le sujet de l’année de repêchage d’Ethan, ce dernier a été à même de voir à quel point Mercer est parvenu à bien naviguer à travers tout ce qu’implique cette année importante.

« Dawson et moi, on était vraiment proche. C’est une personne incroyable et on a passé de très beaux moments ensemble. J’étais là quand il a vécu son année de repêchage et lui, c’est un gars qui vivait vraiment bien avec la pression. Il n’a jamais eu de problème avec ça. »

MOTIVATION

Il s’agit probablement là d’une leçon qu’il a retenue de Mercer, sélectionné au 18e rang au total par les Devils en 2020.

« Veut, veut pas, je vois un peu l’attention qu’on me porte en ce moment. Mais je ne crois pas que ce soit une distraction. Ce qui sort à mon sujet, je veux l’utiliser comme une motivation. Quand tu vois ton nom sur une liste et que tu y es classé en première ronde, c’est motivant. J’essaie de l’utiliser positivement et c’est ce que mon père me dit. J’ai une opportunité de gagner cette année et de jouer avec mon frère pour sa dernière saison junior. Ma tête est là, présentement. »

Saine compétition entre deux frères orgueilleux

Photo courtoisie, Phoenix de Sherbrooke

Ethan Gauthier n’hésite pas une seconde quand vient le temps de citer un joueur auquel il aimerait ressembler au prochain niveau : Brady Tkachuk.

« Quand je le vois, je capote ! C’est vraiment le genre de joueur que je veux être. Tu vois que c’est un joueur fatiguant. Je n’ai pas son gabarit [Tkachuk fait 6 pi 4 po et 211 lb contre 5 pi 11 po et 176 lb pour Gauthier], mais je suis capable de jouer dans cette identité. »

Ironiquement, comme le capitaine des Sens, Gauthier peut aussi compter sur un grand frère qui le pousse chaque jour.

L’attaquant de 17 ans évolue cette saison avec son frère, Kaylen, un défenseur de 20 ans qui est aussi le capitaine du Phoenix de Sherbrooke.

Et même s’il n’est jamais passé à travers ce que son jeune frère traverse, il s’assure de l’aider du mieux qu’il peut, jour après jour.

« C’est une chance que j’ai de pouvoir vivre ça avec lui. Je n’ai pas vécu une année de repêchage, mais je sais comment ça se passe dans la ligue, puisque j’y suis depuis quatre ans. Je peux l’aider à traverser certaines étapes. On habite ensemble en pension et quand ça ne va pas bien mentalement, c’est là que mon rôle embarque. Par contre, on a été élevé dans un environnement assez professionnel. Ethan est capable de ne pas se mettre trop de pression », mentionne le très articulé Kaylen.

L’AÎNÉ POUSSE

Et pour l’aider, le grand frère le pousse au maximum.

« Il existe une petite compétition à l’interne qui nous permet de grandir. Dans les pratiques, ça arrive qu’on se retrouve l’un contre l’autre dans un exercice et on voit que l’intensité monte d’un cran parce que je ne veux pas me faire battre par mon petit frère ! Cette compétition existe depuis qu’on est tout jeune et je pense que ça l’aide. Quand ton grand frère bûche sur toi, par orgueil, tu veux finir gagnant. »

Et cette compétition va bien au-delà de la patinoire, ajoute-t-il en riant.

« C’est niaiseux, mais on a chacun une puce qui suit notre sommeil et on se met au défi de savoir lequel va dormir le mieux. Ce n’est plus juste au hockey ! Ce sont des exemples banals, mais ça va jusqu’à qui mange le mieux, qui va faire le plus de sacrifices. C’est une compétition saine et ça me pousse à être une meilleure personne et un meilleur joueur. J’en retire beaucoup aussi », ajoute le défenseur de 20 ans qui espère obtenir un contrat professionnel au terme de son stage junior.

PROGRESSION

Personne au sein du Phoenix ne connaît mieux Ethan Gauthier que son grand frère, évidemment. Et ce dernier a été à même de constater l’important changement d’attitude de son frère à son retour de la coupe Hlinka-Gretzky, où il a fait écarquiller bien des yeux en étant partie prenante de la conquête de la médaille d’or par l’équipe canadienne.

« En étant plus proche de lui, j’ai vu une grosse différence. C’est surtout dans la confiance que ça joue. Pour un jeune comme lui, c’est souvent cette dose de confiance qui leur permet de passer à la vitesse supérieure. Je l’ai vu atteindre une autre étape et ça a paru partout dans sa vie, autant sur qu’en dehors de la glace, dans son humeur, partout. C’est avec cette confiance et un peu d’arrogance qu’il doit jouer et c’est ce qui fait qu’il est un joueur spécial dans ce repêchage. »

Joshua Roy assure qu’il peut faire beaucoup mieux

Joshua Roy a de grandes ambitions pour ce qui sera vraisemblablement sa dernière année junior et, pour l’instant, il estime pouvoir en donner plus au Phoenix de Sherbrooke.

Le choix de cinquième tour du Canadien de Montréal a fait partie des joueurs visés par l’entraîneur-chef Stéphane Julien, au cours des dernières semaines. Ce dernier estime que ses gros canons, dont Roy, doivent retrouver le rythme qui leur a permis d’avoir du succès au début de la saison.

Après avoir récolté 17 points à ses sept premiers matchs, Roy en a inscrit 10 à ses 10 derniers, dont quatre contre les Foreurs de Val-d’Or, le 3 novembre dernier.

« Ça ne va pas mal, mais je pense que je peux faire beaucoup mieux. Je suis capable de connaître plus de succès et de montrer l’exemple aux gars dans la chambre. Je vais travailler fort là-dessus », disait-il mercredi soir à quelques heures du match face aux Remparts de Québec, qu’ils ont perdu 5-4.

GRANDS HONNEURS

Une chose est sûre, les meilleurs joueurs du Phoenix, dont Roy, devront être au sommet de leur forme puisque l’organisation a de grandes ambitions cette saison. La troupe de Stéphane Julien espère faire partie des équipes de tête qui auront une réelle chance de remporter la Coupe du Président.

« On vise la Coupe. On a une bonne équipe et, si on travaille fort, on a beaucoup de chances de gagner », ajoute-t-il.

À travers cet objectif collectif, Roy veut profiter de cette saison pour peaufiner son jeu, le rendre plus adapté à la vie de professionnel qui l’attend. Un travail de longue haleine.

« Ça ne changera pas du jour au lendemain, souligne l’attaquant de 19 ans. Il faut que je travaille jour après jour et ça commence dans les pratiques. Dans les matchs, je dois m’assurer de jouer avec du rythme et d’être meilleur en zone défensive. Ce sont des habitudes que je dois prendre afin que ça devienne des automatismes. »

PIÈCE MAÎTRESSE

Le capitaine du Phoenix Kaylen Gauthier n’est quant à lui pas trop inquiet du récent passage à vide du no 10.

« Toute équipe championne a besoin d’un gars comme lui, un gars qui va prendre en charge match après match. C’est comme ça qu’on le voit à l’interne, parce qu’il fait partie de l’élite de cette ligue.

« Il est au courant de ça et ce n’est pas de la pression qu’on lui met, il se la met lui-même. C’est une belle pression, quand tu peux te permettre de dire que tu fais partie des meilleurs joueurs de la ligue. On est chanceux de l’avoir », conclut le défenseur de 20 ans.