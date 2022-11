ROYER, Jeannine Guay



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 11 novembre 2022, à l'âge de 95 ans et 11 mois, est décédée madame Jeannine Guay, épouse de feu monsieur Joseph-Henri Royer, fille de feu Omer Guay et de feu Alberta Baron. Elle demeurait autrefois à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine, Claude et Line (feu André Pépin); ses petits-enfants: Bruno (Myriam) et Amélie; son arrière-petit-fils Léo; ses frères et ses belles-soeurs: Robert Guay, Réjean Guay (Édesse Bérubé) et Gabrielle Royer (feu Jean-Louis Boutin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de Sainte-Marie pour leur dévouement, leur patience et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Alliance chrétienne et missionnaire de Lévis. La famille vous accueilleraà compter de 12 h.