TURCOTTE, Jean



Au Centre d'hébergement Du Fargy, le 11 novembre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Jean Turcotte époux de feu dame Monique Bisson. Il demeurait à Québec (arrondissement Charlesbourg). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 10h à 10h50.Il laisse dans le deuil ses enfants: André, Lucie (Francis Marceau), Edith (Stéphan Despins); ses petits-enfants: Emmanuelle Turcotte (Mathieu Michaud), Sarah Turcotte, Alexandre Marceau (Karolane Gilbert), Marie-Soleil Marceau (Alexandre Bélanger), Félix Marceau (Valina Ferland), Amélie Despins (Bruno-Pierre Minier), Florence Despins (Marc-Antoine Isabel); ses arrière-petits-enfants: Louane et Auguste Marceau; sa sœur: Jacqueline (feu Gilles Gagnon), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement est adressé au personnel du Centre d'hébergement Du Fargy pour les bons soins prodigués avec respect, professionnalisme et empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 / site internet: www.alzheimer.ca