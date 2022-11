VÉZINA, Rémi



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 27 octobre 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Rémi Vézina, fils de feu madame Thérèse Fortier et de feu monsieur Clément Vézina. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale vendredi 18 novembre 2022 de 14h à 17 h et de 19h à 22h et le samedi 19 novembre 2022 de 8h30 à 10h00.et de là au cimetière Saint-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants : Caroline (Tony Vallières), Laurent; sa petite-fille Gabrielle Roveredo; ses frères et sœurs : Clémence (feu Roger Paquet), Gervaise (feu Robert Toutant), André (Aline Talbot), Pauline (Yves Dutil), Claude (Danielle Barrette), Martine (Nathan Naquin), Alain (Denise Pépin), Maurice (Micheline Vaudreuil), François, feu Jean-Marie, feu Jules (Solange Dion), feu Mireille (Walter Hekle), feu Pierre, feu Jacques, feu Laurent, ainsi que plusieurs parents proche, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél : 418 656-4999, téléc. : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucpq.org, site Internet : https://iucpq.qc.ca. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.