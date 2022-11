THIVIERGE, Georgette



Le 13 octobre 2022, aux CHSLD St- Augustin, est décédée Mme Georgette Thivierge à l'âge de 95 ans. Elle rejoint son premier mari feu Joseph Chabot, son second mari feu Origène Verret et son fils feu Richard Chabot. La famille recevra les condoléances,de 9h30 à 10h30Madame Thivierge sera portée à son dernier repos au cimetière St-Laurent-de-l'Ile-d'Orléans. Elle était native et résidente de St-Laurent Ile d'Orléans, elle a aussi vécu au Village-Huron à Loretteville. Elle laisse dans le deuil ses enfants: André (Diane Alain), feu Richard, Claude (Suzanne Lamarre), Nicole (Yves Fradette) et Diane (Gaston Lachance); son frère et ses sœurs: feu Fernand (feu Gilberte Lachance), feu Jeanne-d'Arc (feu Lorenzo Lachance), Carmelle, feu Marie-Paule (feu Joseph Vaillancourt), feu Éliane (feu Raymond Guérard), Louisette, feu Jeannine, Gisèle (Renaldo Pilote), feu Marielle (Raymond Gingras) et Ghislaine (feu Pierre Beaudoin); ses petits-enfants: Éric, Sébastien, Sylvain, Philippe, Pierre-Olivier, Marie-Claude, Laurence, Marc-Antoine, Frédéric et Julie; ses arrière-petits-enfants: Alexie, Flavie, Arthur, Ariane et Alice; ses beaux-frères et ses belles-sœurs: feu Gonzague Chabot (Corinne Blouin), Robert Chabot (Lucienne Blouin) ainsi que l'ensemble de la famille de son premier mari. Elle a été importante pour les enfants de son second mari (feu Origène Verret): Guy (Lise Routhier), Andrée (Pierre Jetté), feu Michel, Josée, Marie, Louise (Richard Gignac), François (Louise-Michèle Brassard), Daniel et Lyne. Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux, nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es). L'ensemble de la famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du CHSLD St-Augustin pour leurs bons soins et tout l'amour démontré à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Canadienne du Cancer, https://cancer.ca/fr/