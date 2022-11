LACHANCE, René



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 10 novembre 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur René Lachance, époux de feu dame Rose-Alma Rousseau, fils de feu Gaston Lachance et de feu Émilienne Martel. Il demeurait à Québec (arrondissement Sainte-Foy).La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil ses enfants: Robert (Martine LeRoux), Johanne (Michel Carrier), Martine (Jean St-Laurent) et Josée (Pierre Morin); ses petits-enfants: Michelle, Rachel (Christian Poulin), Karine (Jean Gaudet) Alexandre (Marika Ouellet), Marie-Pier (Marc-Antoine Thibault) et Jessica (Élisa Beaulieu); ses arrière-petits-enfants: Romy, Éliane, Éléna et Rose à naître; ses frères et sœurs: Thérèse (feu Robert Guy), Rolande (feu Robert St-Jean et feu Don Streeter), feu Jean-Paul (Georgette Roberge), Gilles (feu Elizabeth Migneault, Mado Breault), feu Juliette (Frank Malouin), sa belle-sœur Colette Rousseau (feu Jean-Marc Perron), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. L'ont précédé ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Marguerite Lachance (Lucien Bédard), Aline Lachance (Charles Greer), Simone Lachance, Jeannine Lachance (André Mercier) et Marthe Rousseau (Gérald Bleau). La famille tient à remercier le personnel du 5e étage de l'IUCPQ pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l'IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org