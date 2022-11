PARENT, François



Au CHSLD Paul-Gilbert, le 9 novembre 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur François Parent, époux de feu madame Marie-Paule Hébert, fils de feu monsieur Alfred G. Parent et de feu madame Hélène Lemieux. Il demeurait à Saint-Isidore. Il laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Julie Breton), Pascale, Chantale (Nicolas Couture) et Caroline (Richard Dion); ses petits-enfants: Océane Parent et Antoine Couture; ses frères et sœurs: Denise (feu André Châtigny), feu Jean-Claude, Céline (Jean-Charles Hébert), Anita (feu Jean-Louis Larochelle), feu Gilles (Diane Deschênes), feu Yves et feu Edna (André Lemieux); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hébert: Angéline (feu Marc-André Jacques), Maurice (Huguette Bégin), Rosanne (Dorila Boucher), Jean-Charles (Céline Parent), Antoine et Gilles (feu Lorainne Chabot); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Paul-Gilbert pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches: https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/faire-un-don. La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 8h.