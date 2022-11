GERMAIN, Marie-Josée



À la Maison Michel-Sarrazin, le 16 octobre 2022, à l'âge de 64 ans et 3 mois, est décédée madame Marie-Josée Germain, fille de feu madame Yolande Bourque et de feu monsieur Marcel Germain. Elle demeurait à Quebec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :de 10 h à 11 h 00.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francesca et Jennily; leur conjoint Rami et Sebastian; sa petite-fille Maëva; son frère Harold; sa belle-soeur Jacynthe; sa nièce Miory; son neveu Alec ainsi que ses tantes, cousins, cousines et ami(e)s en particulier Louise et Maurice ainsi que toute la famille Robichaud. Un merci bien spécial à tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin (médecins, infirmières, préposés, bénévoles) pour leur dévouement et leur générosité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin. Des formulaires seront disponibles sur place.