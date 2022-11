LESAGE, Paul



À l'IUCPQ, le 5 novembre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Paul Lesage, époux de feu dame Isabelle Bernard, fils de feu monsieur Victorin Lesage et de feu dame Vitaline Godin. Il demeurait à St-Léonard. La famille recevra les condoléances en l'église de St-Léonard,de 10 h à 11 h.L'inhumation se fera ultérieurement. La direction des funérailles a été confiée à laMonsieur Lesage laisse dans le deuil ses enfants: Caroline (Martin Benoît) et Bernard; ses petits-enfants: Anne-Marie (Dany Tremblay et ses enfants: Laurent, Béatrice et Adèle), Alexandre (Cloé Duchaine Gignac) et Maxime; son arrière-petite fille: Léana Lesage; ses sœurs: Madeleine (feu Jean-Paul Soulard), Gilberte et soeur Monique Lesage S.C.Q.; sa belle-sœur: Noëlla Tremblay (feu Louis Lesage); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bernard: Mariette (feu Pierre Reny), feu Guy (Rita Bouchard), Madeleine (Yvon Boucher), feu Jacques (Suzanne Paquet) et sans oublier sa très chère amie Germaine Lapointe ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Monsieur Lesage est allé rejoindre son épouse, ses parents, ses beaux-frères et belles-sœurs et ceux qui l'ont précédé. La famille tient à remercier le personnel de soins palliatifs de l'hôpital Laval ainsi que le personnel des soins en réadaptation du 3e étage de l'hôpital régional de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués.