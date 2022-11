DESMARAIS, Clermont



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 octobre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Clermont Desmarais, époux de feu madame Fernande Lévesque, conjoint de feu madame Ghislaine Dufour, fils de feu monsieur Ovila Desmarais et de feu madame Alexina Morency. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses fils: Michel (Sonia Robitaille) et Richard (Suzanne Paradis); ses petits-enfants: Philippe (Carine Houde), Lysanne et Mylène; ses frères et sœurs: feu Raymond (feu Bibiane Bédard), feu Rita (feu Charles Robitaille), feu Paul (Thérèse Pageau), feu Laurent (feu Jeanne d'Arc Perron), feu Jeannine (feu Raymond Boucher) et Annette (feu Claude Ouellet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lévesque: feu Magella (Évelyne Bélanger), feu Roland (feu Colette Doyon), feu Paul (feu Laurette Giguère), feu Robert (feu Armande Mercier), feu Adrien (feu Colette Galarneau) et feu Jacques (Louise Arsenault); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs (5e) de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 15 h à 17 h.L'inhumation des cendres aura lieu le lundi 21 novembre 2022 à 11 h au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation avec la famille immédiate. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société de recherche sur le cancer, 402-625, av. du Président-Kennedy, Montréal (QC) H3A 3S5 téléphone: 1-866-343-2262 Courriel: info@src-crs.ca Site web: www.societederecherchesurlecancer.ca/fr. Des formulaires seront disponibles sur place.