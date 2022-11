Faire sa place avec les meilleurs

S’il a surpris bien des observateurs en se qualifiant pour l’épreuve individuelle des Jeux olympiques de Pékin un mois à peine après avoir célébré son 18e anniversaire, Miha Fontaine compte bien faire sa place parmi les grands cette année à l’occasion de sa première saison complète en Coupe du monde.

En prévision des Jeux olympiques de Pékin en février dernier, Fontaine se battait pour une place au sein de l’équipe mixte, mais il a causé une certaine surprise en obtenant aussi son billet pour l’épreuve individuelle.

En équipe, Fontaine, Lewis Irving et Marion Thénault ont remporté le bronze.

« Je me suis fait connaître un peu l’an dernier, mais l’objectif cette année est de faire ma place avec les meilleurs, lance le sauteur acrobatique d’entrée de jeu. J’ai gagné une épreuve sur rampe d’eau cet été aux États-Unis en présence des mêmes pays qui seront à la Coupe du monde. La différence sera au niveau de l’atterrissage, mais c’est vraiment réaliste de croire en mes chances de réussir un podium. »

« C’est la fin de mon entrée avec les grands et le début d’autre chose, de poursuivre Fontaine. L’expérience acquise l’an dernier va m’aider dans les gros événements, notamment le championnat mondial en Georgie. Je dois bien gérer le stress, peu importe l’événement. »

Grosses pointures absentes

L’absence des Russes et des Biélorusses qui ont dominé la discipline au cours des dernières années sauf à Pékin ouvre la porte aux prétendants au podium.

« Ça enlève de très bons sauteurs, a-t-il reconnu. Obtenir de meilleurs résultats va me donner confiance. À leur retour, mon estime va avoir augmenté et je serai moins intimidé. Ils pourraient voir que nous avons pris une coche. »

S’il a fait des sauts plus difficiles à compter de janvier dernier dans l’espoir d’obtenir de meilleurs pointages dans le but de se qualifier pour les Jeux, Fontaine arrive mieux préparé cette année.

« Je vais exécuter les mêmes sauts qu’aux Jeux olympiques, a-t-il indiqué. Je maîtrise de mieux en mieux mon triple périlleux avec quatre vrilles. Sauf deux jours où nous avons fait des doubles, nous avons fait des triples tout l’été et j’ai augmenté la qualité. »

« Sur la rampe d’eau de Park City cet été, j’ai effectué des quadruples périlleux avec cinq vrilles, mais je ne les ferai pas en Coupe du monde, d’ajouter Fontaine. C’est le saut qui a gagné l’or à Pékin, mais c’est rare qu’on le voie en Coupe du monde. »

Le programme

Après Ruka, Fontaine et les autres membres de l’équipe canadienne prendront part à une Coupe d’Europe avant de rentrer au Québec pour la période des Fêtes. La Coupe du monde s’arrêtera ensuite au Relais les 21 et 22 janvier.

« Je suis vraiment content de disputer deux Coupes du monde à la maison, a-t-il indiqué. L’an dernier, je n’avais pas le niveau et c’était la première fois que je tentais mon triple périlleux. Cette année, je serai plus compétitif et il y a aura des spectateurs sans les restrictions reliées à la COVID-19. Ça va être l’une des plus belles Coupes du monde de la saison. »

En Coupe du monde pour préparer la relève

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

L’Olympien Nicolas Fontaine est de retour sur le circuit de la Coupe du monde.

Fontaine ne tente pas un retour à la compétition, mais il sera l’entraîneur de la formation Next Gen qui est actuellement à Ruka en Finlande en prévision de la première Coupe du monde qui aura lieu le 4 décembre.

« J’ai été entraîneur avec l’équipe canadienne dans le passé, mais j’avais senti le besoin de revenir au Québec pour développer la relève, a-t-il expliqué. Si je ne m’étais pas occupé de la relève, il n’y aurait plus eu d’athlètes. »

Fontaine est de retour dans une chaise qu’il aime bien. « C’est la place où je veux coacher, a-t-il indiqué. Je me retrouve au niveau international avec des jeunes, sans la pression de gagner des médailles olympiques pour conserver le financement de À nous le podium. »

Répartition

Si Jeff Bean supervisera le travail de Miha Fontaine, Lewis Irving et Marion Thénault, le médaillé d’argent des Jeux d’Albertville de 1992 – alors que le ski acrobatique était un sport de démonstration – veillera sur les jeunes Victor Primeau, Pier-Olivier Côté, Anthony Noël et Nicolas Martineau, qui feront leurs débuts en Coupe du monde. Primeau avait connu son baptême l’an dernier.

Les Olympiens Émile Nadeau et Flavie Aumond ainsi qu’Alexandre Duchesne évolueront sous la houlette de Rémi Bélanger.

« L’équipe Next Gen prendra part aux quatre premières étapes de la Coupe du monde, celle à Ruka, les deux au Relais les 21 et 22 janvier ainsi que celle de Deer Valley, a indiqué Fontaine. On fera ensuite le circuit NorAm afin de se préparer pour le championnat mondial junior. Tous les athlètes vont travailler ensemble. »

On ne retrouve que des Québécois au sein des équipes nationales.

« C’est normal puisque tous les programmes de développement sont au Québec. Il y a un sauteur ontarien, mais il est actuellement blessé. »

La Coupe du monde sera privée de quelques arrêts en Russie et en Biélorussie en raison de l’invasion de l’Ukraine, et en Chine qui demeure fermée en raison de la COVID-19.