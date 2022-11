TREMBLAY, Louis-Alexandre



À son domicile, le 2 novembre dernier est décédé monsieur Louis-Alexandre Tremblay à l'âge de 29 ans et 4 mois. Il était le fils de madame Solange Ouellet et de monsieur Yves-Marie Tremblay. Outre ses parents, il laisse dans le deuil son frère Pier-Luc (Vanessa Audet-Giroux); ses oncles et tantes, cousins, cousines ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 13h.La famille désire remercier l'équipe médicale de la greffe cardiaque. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation en cœur (3107,avenue des Hôtels Québec, QC G1W 4W5) ou à la Fondation IUCPQ (2700, chemin des Quatre-Bourgeois 2e étage, bureau Y-2315 Québec (Québec) G1V 0B8).