LEMELIN, Marquise Bilodeau



Chère famille, quand demain commencera sans moi, je ne serai pas là pour vous voir. Quand le soleil se lèvera, séchez vos larmes car je sais combien vous m’aimez et chaque fois que vous penserez à moi, je brillerai dans votre cœur.Aux Résidences Ste-Hénédine, le 7 novembre 2022, à l’âge de 84 ans est décédée Mme Marquise Bilodeau. Elle était l’épouse de M. Raymond Lemelin et demeurait à Sainte-Marguerite. La famille vous accueillera à lale samedi 19 novembre 2022 de 9h à 11h30.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil outre son époux Raymond, ses enfants: Marcel, Gaétane (Luc Marcoux), Carole (Christian Bilodeau), Louise (Yvon Bourgault), Normand (Sylvie Gosselin), Nancy (Jean-François Girouard); ses petits-enfants: David, François, Rémi et Marie-Christine, Audrey et Cynthia, Daniel, Jean-Pier, Christopher et Mégane, Olivier et Camille ainsi que ses 10 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs: Marquis (Claudette Giguère), feu Anne-Marie (feu Maurice Labbé), feu Lucien (Ghislaine Lehoux), Gilbert (Lise Drouin) et feu Marie-Paule (Benoit Doyon); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Oscar (feu Gisèle Carbonneau), feu Alcide (feu Claudette Castonguay), feu Oréna (Liliane Gervais), feu Paul (Denise Laliberté), feu Donald, feu Méril (Marie-Lyse Laliberté), feu Yvon (Paulette Marcoux), Robert (feu Gisèle Pomerleau), feu Gisèle (Ernest Bibeau), feu Claire-Hélène, feu Liette, Raymonde (feu Jacques Samson), Adrien (Cora Campozana), feu Clermont, Denis (Gisèle Brochu). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement tout spécial à l’ensemble du personnel des Résidences Ste-Hénédine pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Dons suggérés: Diabète Québec, https://eudonet.diabete.qc.ca/specif/eudo_dq/web/#/faire-un-don/in-memoriam?lang=fr ou La Paroisse Sainte-Mère de Jésus (Fabrique de Sainte-Marguerite), https://smdj.ca/financement-cva