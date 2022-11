TURGEON, Roger



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre père bien-aimé, monsieur Roger Turgeon, survenu le dimanche 30 octobre 2022 à l'âge de 87 ans. Il était l'époux de feu Yvonne Lemoine Bouchard (1939-1997) l'amour de sa vie, qu'il rejoint après un quart de siècle. Il était le fils de feu dame Éveline Drolet et de feu monsieur Armand Turgeon.La famille recevra les condoléances,e, dès 9hL'inhumation des cendres aura lieu le même jour à 15h30 au cimetière Belmont. Il laisse dans le deuil ses deux filles bien aimées: Renée et Nathalie (Tony Paquet); ses petits-fils: Léon (Marie-Pierre Léo) et Adrien; sa seule sœur vivante, Jacqueline Turgeon; sa belle-sœur May (Djino Tercan), ainsi que plusieurs belles-sœurs, beaux-frères, nièces, neveux et amis. Il fut précédé par ses frères: Adrien, Marcel, Maurice, Jean-Paul, Yvon et sa sœur Yolande. Il lègue à tous ceux qui l'ont côtoyé un sens profond de la famille et du devoir. Tout au long de sa vie, il a fait preuve d'une bienveillance constante et authentique envers les autres et prenait plaisir à gentiment taquiner les gens qu'il appréciait. Monsieur Turgeon et la famille tiennent à remercier le personnel de la résidence Jules-Verne et à saluer les amis qu'il a connus lors de son séjour, tout particulièrement messieurs Proulx et Saillant. Ils remercient également l'IUCPQ, notamment l'équipe soignante du 5e étage pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec. Ces dons peuvent être envoyés par la poste à l'attention de la Fondation IUCPQ, 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8. Il est également possible de faire un don par téléphone au 418 656-4999 ou en visitant le site Internet de la Fondation au fondation-iucpq.org