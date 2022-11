Filière des batteries à Bécancour: une entente signée entre Vale et General Motors

Les géants mondiaux Vale et General Motors (GM) ont annoncé jeudi avoir signé une entente commerciale pour l’approvisionnement à long terme en sulfate de nickel, composant nécessaire pour les batteries de véhicules électriques, de l’usine proposée par Vale à Bécancour, au Québec.

«Le projet (...) utilisera du nickel de haute pureté et à faible empreinte carbone provenant de nos raffineries canadiennes. Il s’agit d’une extension naturelle nos activités, permettant des ventes diversifiées et un point d’entrée (...) sur le marché nord-américain des véhicules électriques», a déclaré Deshnee Naidoo, vice-présidente exécutive de Vale, Métaux de base.

L’accord permettra à GM d’obtenir un approvisionnement adéquat afin de répondre à ses besoins croissants en matière de production de véhicules électriques en Amérique du Nord. Annuellement, il devrait être en mesure d’alimenter environ 350 000 véhicules électriques.

«La signature de cet accord confirme que les plus grands acteurs de l’industrie veulent investir ici et entrer dans notre chaîne d’approvisionnement. Nous avons les ressources et l’expertise pour produire la batterie la plus propre au monde, et cette nouvelle y contribue assurément», a déclaré Pierre Fitzgibbon, ministre québécois de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie.

Selon l’entente, Vale fournira du sulfate de nickel à hauteur de 25 000 tonnes métriques par année, qui alimenteront notamment le Chevrolet Silverado EV, l’Equinox EV, la Cadillac LYRIQ et le GMC Sierra EV.

Si tout se déroule comme prévu, les livraisons devraient commencer dans la seconde moitié de 2026.

Par ailleurs, Vale et GM ont également convenu d’explorer des possibilités de collaboration afin de développer des technologies de pointe et des avenues commerciales pour valoriser les métaux recyclés, on fait savoir les entreprises par voie de communiqué.