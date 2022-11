Inspiré par sa mère, le hockeyeur Jonathan Huberdeau verse 300 000 $ à la Cité-de-la-Santé

Jonathan Huberdeau a remis un chèque de 25 000 $ à la Fondation Cité de la Santé en juin dernier. Cependant, il voulait en faire davantage. L’attaquant des Flames de Calgary vient de s’engager pour une somme totale de 300 000 $ sur une période de six ans.

Cette somme servira à payer une partie des coûts de construction du nouveau centre de la famille de l’hôpital de Laval. De plus, Huberdeau va continuer d’être ambassadeur du tournoi de golf annuel de la fondation.

Huberdeau et sa famille ont un attachement fort envers l’hôpital de la Cité-de-la-Santé. L’athlète est né à cet endroit en 1993. Son frère Sébastien et sa soeur Josiane ont également vécu leurs premiers moments de vie à cet endroit.

C’est aussi dans cet hôpital que sa mère Josée Blondin a livré deux batailles contre un cancer du sein. La première en 2003 et la deuxième en 2021.

«J’ai décidé de cela avec mon oncle, a indiqué Jonathan Huberdeau lors d’une entrevue avec le Journal. Le dernier cancer de ma mère m’a fait réaliser que je pouvais donner un coup de pouce au domaine de la santé au Québec.

«J’ai décidé d’aller de l’avant et de m’associer à la Cité-de-la-Santé. On a eu un beau succès avec le tournoi de golf. À ce moment-là, je me suis dit pourquoi je ne m’engagerais pas à long terme ?»

Huberdeau s’est servi de la dernière année pour mieux connaître la fondation. Il est allé visiter les locaux et rencontrer les responsables l’été dernier. Les valeurs de cette dernière rejoignaient celles de l’athlète.

«Je ne voulais pas mettre mon nom sans savoir ce qui se passait. Je suis allé faire une visite cet été et tout le monde était content que je sois là. J’ai eu la chance de rencontrer plusieurs médecins, techniciens et infirmières. J’ai senti que c’était une belle famille.»

Une source d’inspiration

L’an dernier, Huberdeau a connu la meilleure saison de sa carrière dans la LNH avec une récolte de 115 points en 80 matchs. Il a fini au deuxième rang des marqueurs à égalité avec Johnny Gaudreau.

Il n’hésite pas à le dire: sa mère lui a servi de source de motivation.

«Ce qui arrivait à ma mère m’a motivé à faire mon travail. Je voulais le faire pour elle. Tout le monde de ma famille était fort dans cette épreuve.

«Elle voulait que je continue à bien jouer et à bien travailler. Elle se battait pour un cancer alors je me suis dit que je devais me battre pour ma saison.»

Mme Blondin n’a pas raté un match des Panthers de la Floride malgré les traitements qu’elle recevait. Même si elle ne pouvait pas assister aux matchs de son fils, elle lui transmettait une énergie indescriptible.

«J’y pensais, mais je ne pouvais rien faire. J’essayais d’être positif comme l’était ma mère.»

Après chaque match, sa mère lui envoyait un message texte pour le féliciter et l’encourager. C’est encore le cas aujourd’hui alors qu’il porte maintenant les couleurs des Flames de Calgary.

La force d’une mère

Huberdeau avait 10 ans lors du premier cancer de sa mère. Il ne réalisait pas trop ce qui passait. L’an dernier, quand le cancer a frappé de nouveau, la réalité a été bien différente.

«Il y a tellement de personnes qui ont des cancers. C’est triste de voir cela, a-t-il ajouté. J’ai réalisé que j’avais les moyens de faire quelque chose.

«Lorsqu’un membre de ta famille en est atteint, ça frappe encore plus. Ma tante a également eu un cancer.»

La dernière bataille de sa mère, il l’a vécu à distance en raison de sa saison de hockey.

«Je n’étais pas là avec elle. Une chance que FaceTime existe. Tout s’est bien passé, mais ma mère a été forte.»

La Fondation Cité de la Santé a pour objectif d’amasser 10 millions $ d’ici 2025 afin de financer différents projets d’envergure. À l’heure actuelle, ils ont déjà amassé 4,3 millions $ de cette somme.