Iran: deux attaques à la moto, neuf morts au total

Neuf personnes, dont une femme et deux adolescents, ainsi que deux paramilitaires, ont été tuées mercredi en Iran par des assaillants à moto, dans deux attaques séparées au Khouzistan et à Ispahan, ont annoncé jeudi les médias et une source hospitalière.

À Izeh, dans la province du Khouzistan (sud-ouest), «des éléments terroristes armés» à bord de deux motos ont ouvert le feu dans un marché où étaient rassemblés des manifestants et des forces de l'ordre, faisant cinq morts et 10 blessés, avait annoncé mercredi un responsable cité par l'agence officielle Irna.

«Deux blessés ont succombé jeudi à l'aube, portant le bilan à sept tués et huit blessés», a indiqué un responsable de l'hôpital Jondi-Chapour à Ahvaz, la capitale de la province, cité par Irna. Parmi les tués, figurent une femme de 45 ans et deux jeunes de 9 et 13 ans, selon ce responsable.

Parmi les huit blessés figurent deux paramilitaires et trois agents de police, a indiqué un responsable de la sécurité de la province à la télévision d'État.

Par ailleurs, selon un haut responsable judiciaire du Khouzistan, trois des assaillants ont été arrêtés et les efforts se poursuivent pour identifier leurs complices.

Le président Ebrahim Raïssi a donné l'ordre aux autorités «d'agir promptement pour identifier les auteurs de l'attaque et les remettre à la justice pour qu'ils soient punis», selon l'agence locale Fars.

Quatre heures plus tard, à Ispahan, dans le centre de l'Iran, deux assaillants à bord d'une moto ont tiré à l'arme automatique sur des paramilitaires (Bassidji) dans une rue, tuant deux d'entre eux et en blessant deux autres, selon l'agence Fars.

Le 26 octobre, au moins 13 personnes avaient été tuées à Chiraz dans un attentat revendiqué par le groupe État islamique (EI) et perpétré dans le mausolée de Shahcheragh, le principal sanctuaire musulman chiite du sud de l'Iran.

Ces nouvelles attaques se sont produites alors que la République islamique est secouée par une vague de manifestations depuis la mort, le 16 septembre, de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, arrêtée par la police des mœurs pour avoir enfreint le strict code vestimentaire de l'Iran.

Des dizaines de personnes, principalement des manifestants mais aussi des membres des forces de sécurité, ont été tuées depuis le début de la contestation, selon les autorités.