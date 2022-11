Itinérance dans Saint-Roch: le maire Bruno Marchand rejette la suggestion de Jackie Smith

TUNIS | En cours de rénovation, les anciens locaux du bureau d'arrondissement de La Cité–Limoilou, sur la rue Saint-Joseph, dans Saint-Roch, ne peuvent pas accueillir des itinérants, a affirmé jeudi Bruno Marchand rejetant ainsi une suggestion de la cheffe de Transition Québec (TQ).

• À lire aussi: Tramway de Québec: aucune inquiétude pour les fonds fédéraux, selon Bruno Marchand

• À lire aussi: Duclos exhorte Québec à ne pas laisser sur la table les 2,7 milliards du fonds d'infrastructure

«On est en train de compléter la transformation (du local). On est en train de le vider pour pouvoir le rénover et l’adapter. Si on a besoin de la rénover et de l’adapter pour nos employés, c’est la même affaire pour les itinérants. C’est pas un local qui est vide», a insisté le maire de Québec.

Photo Taïeb Moalla

Ce dernier a également tenu à rappeler des annonces faites récemment – comme celles de la Cheminée nocturne – pour répondre aux besoins des itinérants.

Jackie Smith, cheffe de TQ, a fait sa proposition hier mercredi.