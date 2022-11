Jeanick Fournier à America’s Got Talent: All Stars

Jeanick Fournier, la gagnante du concours télévisé Canada’s Got Talent 2022, fera partie d’America’s Got Talent : All Stars. Cette nouvelle extension de la série bien-aimée regroupera 60 anciens gagnants, finalistes, préférés des admirateurs et sensations virales de la franchise provenant de divers pays du monde et sera télédiffusée à partir du 2 janvier prochain.

• À lire aussi: Jeanick Fournier au Capitole: à couper le souffle

• À lire aussi: «Pincez-moi quelqu’un!» - Jeanick Fournier

La chanteuse saguenéenne Jeanick Fournier a beaucoup aimé sa récente expérience à l’émission America’s Got Talent : All Stars, a appris le Journal. Si la grande gagnante de la dernière édition de Canada’s Got Talent ne peut pour le moment rien dire sur son passage à l’émission filmée à Los Angeles, on peut tout de même l’apercevoir vêtue d’une robe verte scintillante dans le clip partagé jeudi sur le compte Instagram d’America’s Got Talent Auditions.

La chanteuse, qui est aussi préposée aux soins palliatifs au Saguenay, s’est rendue en Californie il y a trois semaines pour tourner l’émission à laquelle ce sont les super fans américains qui sont appelé à voter. Elle est restée une semaine dans la cité des anges.

Son équipe laisse entendre que l’artiste de 50 ans, qui a pu chanter une chanson complète, pourrait être présente dès la première émission du 2 janvier.

Le producteur exécutif, 63 ans, devrait reprendre son rôle de juge aux côtés de Howie Mandel et Heidi Klum. « C'était formidable et c'était vraiment fascinant de voir des gens qui ont participé à l'émission américaine et qui ont très bien réussi, en compétition avec des gens qui ont remporté l'émission dans d'autres pays », a-t-il déclaré à PEOPLE.

« La dynamique était fascinante ... et ce qui était vraiment génial et cool dans le spectacle, c'est que tant de gens ont décidé de revenir et de concourir."

Tout comme la série originale, AGT: All-Stars – qui sera animée par le maître de cérémonie AGT Terry Crews – verra des dizaines d'actes de variété concourir pour le titre gagnant.

Pour apercevoir Jeanick Fournier dans le clip de certains candidats, c’est ici :