La maudite culpabilité

Je suis la vieille mère d’une fille qui a toujours abusé de son père et moi. On l’a reprise à la maison à chacune de ses séparations, avec chaque fois, un enfant en plus dans ses bagages. Jamais elle ne nous a remboursés pour le gîte et le couvert qu’on lui offrait généreusement. Mais comme on adorait nos petits-enfants, on le faisait pour eux.

Ils sont tous adultes et j’ai avec eux une relation que je qualifierais d’égal à égal, alors qu’avec ma fille, c’est l’enfer. Elle n’a pas digéré qu’au décès de son père, je m’installe dans une petite maison de retraite pour finir mes jours en paix. Elle m’accuse de dilapider, à mon seul profit, le peu d’argent que je pourrais lui laisser, tout en étant désormais incapable de l’héberger quand elle en a besoin. Devrais-je faire marche arrière pour la satisfaire ?

Mère un jour mère toujours

Ne faites surtout pas ça. Pour quelle raison feriez-vous passer ses intérêts à elle avant les vôtres, alors qu’elle a abusé de vous sans jamais vous rendre la monnaie ? Votre fille est une profiteuse et vous devez tenir bon dans votre choix de vie.