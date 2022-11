Les quatre gardiens voient de l’action à Sunrise

Le match entre les Stars de Dallas et les Panthers de la Floride a été assez occupé pour les gardiens, puisque les quatre hommes masqués en uniforme ont vu de l’action jeudi soir. L’équipe du Texas a d’ailleurs perdu Scott Wedgewood au passage dans ce gain de 6 à 4 à Sunrise.

Le portier numéro 2 des Stars s’est gravement blessé en deuxième période. Ayant effectué 21 parades sur 23 lancers jusque-là, l’Ontarien s’est étalé de tout son long pour frustrer Anton Lundell grâce à un superbe arrêt du bâton. C’est toutefois avec ce mouvement de torsion que Wedgewood a ressenti des douleurs au dos.

Une civière a dû être amenée sur la patinoire du FLA Live Arena pour évacuer le gardien de 30 ans, qui a été remplacé par Jake Oettinger.

Getty Images via AFP

Le scénario a été bien différent du côté des Panthers, qui ont envoyé aux douches Sergei Bobrovsky après 20 minutes. Le Russe a cédé en première période devant Roope Hintz, Nils Lundkvist, Jamie Benn et Tyler Seguin.

L’arrivée entre les poteaux de Spencer Knight a donné un second souffle aux favoris locaux. Carter Verhaeghe, Eetu Luostarinen et Sam Reinhart ont touché la cible au deuxième vingt. Matthew Tkachuk a ajouté le quatrième but des siens pour réduire l’écart à un seul filet, mais en vain.

Hintz a complété un doublé, tandis que Ty Dellandrea s’est inscrit au pointage dans un filet désert.

Le capitaine des Panthers, Aleksander Barkov, était absent en raison d’un virus.

Les Bruins toujours parfaits

Grâce à deux buts de David Krejci dans une victoire de 4 à 1 sur les Flyers de Philadelphie, les Bruins de Boston sont demeurés invaincus au TD Garden.

La meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey cette saison n’a toujours pas perdu en 10 matchs à la maison. Linus Ullmark a encore une fois protégé sa forteresse avec 22 arrêts, mais c’est Krejci qui a confirmé la victoire de Boston avec deux filets tardifs en troisième période.

Tomas Nosek et Jake DeBrusk avaient secoué les cordages plus tôt dans la rencontre. Owen Tippett a réduit l’écart en milieu de troisième vingt, mais Krejci a répondu à l’attaquant des Flyers 16 secondes plus tard.

Lehkonen tranche

Dans un duel de titans à Raleigh, Artturi Lehkonen a mis fin au débat en prolongation pour l’Avalanche du Colorado, qui a défait les Hurricanes de la Caroline 3 à 2.

L’ancien du Canadien de Montréal a tiré sur réception pour battre Antti Raanta dans la partie supérieure. Le gardien finlandais n’a été mis à l’épreuve que 15 fois dans cette rencontre.

C’est une victoire méritée pour Pavel Francouz, qui s’est dressé devant 46 lancers. Sebastian Aho et Martin Necas ont nivelé la marque à ses dépens deux fois, répliquant à des réussites d’Evan Rodrigues et d’Alex Newhook.