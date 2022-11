L’Océanic privé d’un gros morceau contre les Remparts

RIMOUSKI | L’Océanic de Rimouski sera privé d’un très gros morceau pour son affrontement de vendredi à domicile face aux puissants Remparts de Québec.

Le défenseur de 19 ans Mathis Gauthier, sera absent pour quelques jours en raison de mortalité dans sa famille. «C’est une lourde perte. Un gars qui joue 25 minutes par match. Il ne sera pas facile à remplacer, mais ça va donner des opportunités à d’autres défenseurs de se mettre en valeur», a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic à propos de son #92 qui formait la première paire de défenseurs avec Frédéric Brunet, en plus d’être de toutes les infériorités numériques.

Quatre autres blessés

En plus de Gauthier, l’Océanic doit se débrouiller sans les services de quatre joueurs blessés. L’attaquant de 20 ans, William Dumoulin, s’est ajouté à la liste cette semaine et il ne sera pas disponible en fin de semaine. Serge Beausoleil a parlé d’un protocole à respecter dans son cas, sans donner plus de détails. L’ex-Rempart Xavier Filion, le défenseur Luke Coughlin et l’attaquant Jude Campbell sont les autres joueurs sur la touche. C’est donc dire que tous les joueurs disponibles chez l’Océanic seront en uniforme.

La stratégie concernant l’utilisation des gardiens de but n’était pas arrêtée jeudi midi. «J’aime bien la tenue de nos gardiens dernièrement. Les deux font du bon travail depuis quelques matchs. Ils commencent à jouer du hockey plus solide et plus inspiré», a analysé Serge Beausoleil, qui voulait discuter de la stratégie à adopter avec son entraîneur des gardiens, Michaël Rioux.

Un adversaire coriace

Serge Beausoleil rappelle que les Remparts sont l’équipe de l’heure dans la LHJMQ avec un seul revers en temps réglementaire en 20 rencontres. «C’est un très très gros défi, encore plus avec nos nombreux absents. Il faut se préparer à jouer le meilleur hockey possible. Toutes les équipes sont jouables. Il va falloir jouer notre hockey à nous autres. Il faut leur donner le moins de chances possible parce qu’ils ont une attaque dévastatrice. La rondelle va tomber sur la glace et on va vendre chèrement notre peau».

L’entraîneur souhaite les siens faire preuve de plus de discipline que mercredi contre les Eagles. «On a perdu les unités spéciales dans ce match. Il y a bien des choses qu’on peut améliorer».

Le coach avait donné congé à ses joueurs jeudi. «On a joué hier soir (mercredi) et on a deux matchs vendredi et samedi. À ce stade-ci, les repos sont plus importants que les entraînements», a précisé le pilote en chef.