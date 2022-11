Photo courtoisie

Les partenaires de la très populaire Promenade en camion, organisée depuis 2004 par Transport Jacques Auger au profit de Leucan région Québec, sont demeurés solidaires envers les familles d’enfants atteints de cancer, et ce, malgré le report de l’événement qui n’a pas eu lieu cet automne. C’est une impressionnante somme de 133 114 $ qui a été remise à Leucan cette année, pour un total de 1 747 413 $ depuis la première présentation. Sur la photo, de gauche à droite : Jacques Auger et Andréanne Auger, respectivement président et directrice administrative Transport Jacques Auger ; Émilie Têtu, chargée de projets principale, développement philanthropique Leucan ; Marc-Antoine Auger, directeur des opérations, Transport Jacques Auger, et Nathalie Matte, directrice dons majeurs et partenariats, Est du Québec, et directrice des dons planifiés Leucan.

Le 1000 Stéphanois

Photo courtoisie

Le Club Lions St-Étienne/St-Nicolas/St-Rédempteur a tenu, le 5 novembre dernier à la salle Étienne-Baillargeon de Saint-Étienne, son souper spaghetti, son tirage du 1000 Stéphanois et une soirée karaoké. Cent soixante personnes ont assisté à l’événement dont les députés Martine Biron et Jacques Gourde de même que les conseillers municipaux de Lévis, Serge Bonin, Isabelle Demers et Jeannot Demers. Les 200 billets du Mille Stéphanois ont tous été vendus pour des profits de 20 000 $ dont 8000 $ ont été retournés en prix après tirage avec plusieurs gagnants de 100 $ à 1000 $. Jean-Guy Monico et Élisabeth Gaudet se sont partagé le prix de 3000 $ en argent. Le reste des profits (12 000 $) servira pour les œuvres du club réparties dans les secteurs de Saint-Étienne, Saint-Nicolas et Saint-Rédempteur.

Un succès

Photo courtoisie

Diffusion culturelle de Lévis m’annonce que sa 30e Vente aux enchères d’œuvres d’art a été un succès. Tenue en ligne pour une troisième fois, la vente 2022 a généré des profits de 48 585 $. Sur les 50 œuvres offertes, 48 ont trouvé preneur lors de cette opération de reconnaissance et de mise en valeur de la production artistique de notre milieu. Sur la photo, l’aquarelle sur papier d’André Garant, Sans titre (Québec vu de Lévis).

En souvenir

Photo courtoisie

Le 17 octobre 1972. Le meurtrier Léopold Dion (photo), aussi appelé le Monstre de Pont-Rouge, est battu à mort par un autre détenu de la prison fédérale d’Archambault, à Sainte-Anne-des-Plaines. Dion avait été condamné à mort après avoir été trouvé coupable du meurtre par strangulation de quatre jeunes garçons qui avaient repoussé ses avances sexuelles dans la région de Québec dans les années 1960.

Anniversaires

Photo courtoisie

Evelyne Brochu (photo), comédienne et chanteuse, née à Québec, connue pour sa participation dans la série Chouchou, 40 ans... Valérie Carpentier, gagnante de l’émission La Voix en 2013, 29 ans... Bertrand Godin, pilote de course automobile, chroniqueur et analyste québécois, 55 ans... Sophie Marceau, actrice française, 56 ans... Christian Turbide, professionnel de golf, membre de la PGA du Canada, 56 ans... Raymond Legault, comédien québécois, 69 ans... Danny De Vito, acteur de cinéma et de télé, producteur et réalisateur américain, 78 ans... Martin Scorsese, réalisateur et scénariste américain, 80 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 17 novembre 2016 : Simon Bédard, 71 ans, ex-animateur radio (CKCV, CJRP) et conseiller municipal à la municipalité de Saint-Sulpice depuis novembre 2013... 2015 : Jean Tremblay, 92 ans, père du journaliste sportif Réjean Tremblay... 2014 : Jimmy Ruffin, 78 ans, chanteur américain... 2013 : Doris May Lessing, 94 ans, écrivain britannique... 2012 : Armand Desmet, 81 ans, coureur cycliste belge... 2009 : Raymond David, 86 ans, ancien vice-président des services français de Radio-Canada... 2006 : Henriette Major, 73 ans, pionnière de la littérature jeunesse au Québec... 1993 : Gérard D. Lévesque, 67 ans, ministre des Finances du Québec et doyen des parlementaires à l’Assemblée nationale... 2004 : Alexander Ragulin, 63 ans, défenseur (hockey) Armée Rouge...