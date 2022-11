Psychoéducatrice enlevée: libération refusée pour ce kidnappeur à la «pensée magique»

L'homme qui avait enlevé la psychoéducatrice de son fils dans le but de la séquestrer et de l'agresser sexuellement s'est vu refuser sa libération conditionnelle car il présente toujours un risque inacceptable pour la société.

• À lire aussi: Cinq ans et demi de détention pour un kidnappeur de femmes

• À lire aussi: Son sang-froid lui a permis de déjouer le plan d’un ravisseur

Les commissaires qui ont entendu Ghislain Laplante lors de sa récente audience ont estimé qu'il faisait «preuve de pensée magique» en avançant qu'il ne risquait pas de récidiver puisqu'il n'était plus dans les mêmes conditions qu'au moment du crime en 2019.

La Commission des libérations conditionnelles du Canada lui a donc refusé sa remise en semi-liberté et sa libération conditionnelle totale, en plus de lui imposer des conditions spéciales à sa libération d’office.

Depuis janvier 2021, l’homme de 42 ans purge une sentence de cinq ans et demi de prison pour harcèlement, enlèvement et séquestration.

Grâce à la voiture

Le 5 septembre 2019, Laplante a forcé une jeune psychoéducatrice dans la vingtaine à monter dans sa voiture sous la menace d’une arme.

Il voulait l'obliger à les conduire de Verdun jusqu’à un chalet qu’il avait loué, dans les Cantons-de-l’Est.

Ils ne s’étaient toutefois rendus qu’au Quartier DIX30, quand la séquestrée avait prétendu devoir recharger sa voiture électrique dans un stationnement. Usant de son sang-froid, elle était alors sortie de la voiture et avait échappé à son kidnappeur.

Photo courtoisie

Ce n’était pourtant même pas sur elle que Laplante avait d'abord jeté son dévolu. C’était plutôt une enseignante dans la trentaine qu’il harcelait depuis des mois qu’il avait planifié de garder captive pour assouvir ses bas instincts.

Beaucoup de jouets

Pas moins de 6000$ de jouets sexuels et sadomasochistes avaient été trouvés dans le chalet, peut-on lire dans la décision. Laplante nie encore toute intention sexuelle à l’égard de ses victimes.

Pour en arriver à ses décisions, la Commission n’a pas perdu de vue «la gravité des délits» que le détenu a commis, explique-t-elle.

Puis en août dernier, une psychologue a retenu chez Laplante un trouble de personnalité limite et d’importants traits narcissiques, entre autres.

Il présenterait des acquis précaires et un risque modéré de récidive violente. Ce risque pourrait être augmenté en situation de rejet ou d’abandon, lit-on.

La psychologue a également ajouté qu’elle craignait une récidive dans le contexte de sa vie amoureuse actuelle, lui qui est dans une relation de polyamour avec une femme qui fréquente aussi un autre détenu.

À résidence

La Commission a aussi jugé bon de lui imposer une assignation à résidence lors de sa libération d’office, jusqu’à l’expiration légale de sa peine, en raison notamment d’un manque de plan structuré à sa sortie.

Pour sa part, Laplante a évoqué regretter amèrement ses gestes et les conséquences sur ses victimes. Il a témoigné que s’il pouvait remonter le temps, il irait chercher plus d’aide et tenterait de se faire interner.

Ses victimes ont déjà confié au Journal qu’elles considéraient sa peine insuffisante, et disaient encore avoir peur lui.