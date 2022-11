Roberval: une nouvelle unité efficace auprès des autochtones

L'équipe mixte d'intervention Police Intervenants Communautaires, un nouveau service en fonction depuis quelques mois à peine à Roberval, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, est en train de faire ses preuves auprès des communautés autochtones.

Le service a été créé pour intervenir principalement auprès des autochtones en situation de dépendance, d’itinérance, ou qui éprouve des problèmes de santé mentale.

«On est sur le terrain. On va rencontrer les gens dans des parcs dans leur milieu», a indiqué la travailleuse sociale Annie Guèvremont, l'une des quatre membres de l'équipe.

«L'Emipic», comme on l'appelle, est composé de deux travailleuses sociales et de deux policiers de la Sûreté du Québec. Elle relève d'une collaboration entre le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS), la SQ et le centre autochtone Mamik.

«L'un des objectifs de l'équipe, c'est d'éviter de judiciariser les autochtones, qui sont surreprésentés dans les palais de justice et en milieu carcéral», a affirmé la directrice générale du centre Mamik, Mélanie Boivin.

«On est déjà intervenu dans un domicile où il y avait des soupçons de maltraitance», a relaté Annie Guèvremont. «Également auprès d'une personne âgée victime de fraude.»

Depuis son entrée en vigueur à temps plein en août dernier, l'organisme a mené 300 interventions, pour 130 personnes touchées directement.

«Notre fonction est d'amener la personne vers les services dont elle a besoin», a ajouté la policière Sheryl Savard. «Ça peut être une personne qui recherche un logement, par exemple.»

«On se rend compte qu'en faisant des interventions ce genre le jour il y en avait moins à faire le soir», a observé le chargé de projet du CIUSSS, Robin Simard.

«On voit vraiment une différence au niveau de l'itinérance à Roberval», a constaté Dany Champagne, petit poste de la SQ de Roberval.

«L'avantage que je vois par rapport au travail policier c'est que j'ai le temps pour compléter mes interventions», a noté Pierre-Yves Tardif, un agent de la SQ qui fait partie de l'Emipic.

L'escouade est à l'œuvre de 8 h à 22 h, mais aimerait éventuellement ajouter des effectifs pour agir jusqu'à minuit.

Le projet d'une durée de quatre ans existe également à Chibougamau, Joliette et Maniwaki. Val-d'Or compte le sien depuis 2015.

Au Lac-Saint-Jean, une expansion sur tout le territoire de la MRC Domaine-du-Roy et aux communautés de Mashteuiatsh et Weymontachie est dans les cartons.