Sommet de la Francophonie: le Québec a failli bouder la Tunisie

DJERBA | Le Québec, qui à l’instar du Canada, a hésité à participer au Sommet de la Francophonie en raison du climat politique tendu qui sévit en Tunisie, n’entend pas condamner les gestes, aussi « extrêmes » soient-ils, posés par le président du pays hôte, Kaïs Saïed.

• À lire aussi: Subventions à des organismes: un ex-ministre libéral visé pour un «traitement de faveur»

• À lire aussi: Pas de fonds fédéraux pour le troisième lien dans le futur programme d’infrastructures

« On ne condamne pas, mais on ne salue pas la situation, on leur donne une chance, [...] il faut donner une chance à la démocratie », a résumé la ministre québécoise des Relations internationales et de la Francophonie, Martine Biron, lors d’une mêlée de presse, peu de temps après son arrivée sur l’île de Djerba.

C’est sur cette île tunisienne, située au cœur de la Méditerranée, que s’ouvre, ce samedi, la XVIIIe édition du Sommet de la Francophonie, après deux reports, d’abord en raison de la COVID-19, puis pour cause d’instabilité politique en Tunisie, le pays hôte.

Autoritarisme

La situation est telle que le gouvernement Trudeau a récemment exercé, selon ce qui a filtré dans les derniers mois, des pressions auprès de la France pour que le sommet soit reporté une fois de plus.

Le président de la République tunisienne fait l’objet de critiques depuis qu’il s’est accaparé de l’ensemble des pouvoirs, en juillet 2021. Celui qui dirige maintenant son pays par décret a officiellement procédé, en mars dernier, à la dissolution du Parlement, un geste qualifié de « coup d’État » par ses opposants politiques, qui craignent un retour à l’autoritarisme.

« C’est sûr que le président Saïed a fait un geste inusité, extrême même en décidant de démettre son gouvernement », a reconnu la ministre Biron, en abordant la situation avec les journalistes.

Hésitation

Le gouvernement Legault a donc hésité lui aussi à se rendre au sommet cette année.

« Oui, on y a réfléchi parce que la situation est fragile (en Tunisie). Mais à un moment donné, tu fais la balance des inconvénients », a-t-elle expliqué.

« Si on condamne la Tunisie, c’est un peu comme si on condamnait l’Afrique », a-t-elle exposé. Au final, « pour la santé de l’Afrique, c’est mieux qu’on se présente », a-t-elle conclu. « La décision qu’on a prise, c’est pour le bien de la Francophonie », a ajouté la ministre.

La tenue d’élections législatives en Tunisie le 17 décembre a aussi pesé dans la balance. « Il faut donner une chance à la démocratie », a plaidé Mme Biron.

« Nous on est ici pour le Sommet de la Francophonie. C’est la Francophonie qui nous intéresse, a-t-elle insisté. [...] On est ici pour le marché de la Francophonie. »

François Legault, qui prévoit rejoindre la ministre Biron vendredi après-midi, à Djerba, doit d’ailleurs participer au Forum économique de la Francophonie, dimanche.

Son voyage en Tunisie pourrait aussi devenir l’occasion d’une première, mais courte rencontre bilatérale avec son homologue fédéral. Il s’agit à tout le moins d’une « possibilité » évoquée tant par le cabinet de M. Legault que par celui de M. Trudeau, mais le tout reste à confirmer. Les deux hommes devraient se rencontrer à nouveau de façon plus formelle, en décembre, a prévenu le cabinet de M. Legault.

À moins d’un changement, Justin Trudeau doit dans tous les cas participer lui aussi au sommet, qui débutera par une cérémonie officielle, samedi, en présence du président tunisien et de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo, qui, sans opposant aucun, devrait obtenir un deuxième mandat.

Le Nouveau-Brunswick en met plein la vue

Kiosque triple, appareils de réalité virtuelle : le Nouveau-Brunswick met toute la gomme pour recruter davantage de francophones à l’étranger.

En comparaison, le Québec et le Canada disposent chacun de deux tentes pour accueillir les délégués et les visiteurs réunis sur l’île de Djerba, en Tunisie, à l’occasion de la XVIIIe édition du Sommet de la Francophonie.

Situé face aux tentes de la France, l’espace réservé par Nouveau-Brunswick au cœur du Village de la Francophonie, un lieu spécialement aménagé pour l’occasion dans un parc d’attraction, fait bonne figure.

Des appareils de réalité virtuelle, avec lesquels on peut admirer les rochers Hopewell presque comme si on y était, font fureur, surtout auprès des jeunes étudiants en sortie scolaire, qui font la file pour se les arracher.

Arrivé à Djerba (Tunisie) pour le 18e Sommet de la Francophonie. @M_Biron doit arriver ce soir, @francoislegault demain.



Le @Gouv_NB rivalise avec son grand kiosque de 3 tentes (vs 2 pour le QC et le Canada). Leurs appareils de réalité virt. font fureur auprès des jeunes. #polqc pic.twitter.com/OaZUJ4IvxB — Marc-André Gagnon (@MAGagnonJDQ) November 17, 2022

Un membre de la délégation néo-brunswickoise a confié au Journal qu’il n’est pas rare que les personnes rencontrées au sommet peinent à situer sa province sur une carte. La façon d’y arriver? Leur rappeler qu’elle est voisine du Québec!

Le XVIIIe Sommet de la Francophonie

Sur l’île de Djerba (Tunisie), au cœur de la Méditerranée

Événement reporté deux fois en raison de la COVID-19

L’édition 2020 devait avoir à Tunis, la capitale de la Tunisie

89 délégations participantes

31 chefs d'État et de gouvernement attendus

Plusieurs organismes et entreprises de toute la Francophonie sont aussi sur place, notamment dans le cadre du Forum économique de la Francophonie, organisé en marge du Sommet

Au programme :

VENDREDI

- Arrivée du premier ministre François Legault

- Possibilités de rencontres bilatérales (à confirmer)

- Mêlée de presse en fin d’après-midi

SAMEDI

- Cérémonie d’ouverture du Sommet

- Photo de famille avec les autres chefs d’État

- Possibilité d’une rencontre entre Justin Trudeau et François Legault

DIMANCHE

Participation au Forum économique de la Francophonie

Mêlée de presse et annonce gouvernementale en matière de Francophonie

Prise d’images au Village de la Francophonie

Bilan

LUNDI

Retour au Québec