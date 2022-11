Tramway de Québec: aucune inquiétude pour les fonds fédéraux, selon Bruno Marchand

TUNIS | Même si la date limite pour bénéficier de fonds fédéraux consacrés notamment au transport en commun a été devancée au 31 mars 2023, Bruno Marchand a assuré qu’il n’y a pas d’inquiétudes à avoir dans ce dossier.

«M. (Claude) Villeneuve fait un effet de toge avec ça. Il sait très bien que c’est le gouvernement du Québec qui négocie avec le gouvernement du Canada sur les sommes attribuées (...) On suit le plan. On connaît les délais. Il n’y a pas du tout de panique», a laissé tomber le maire de Québec, jeudi, en marge de sa mission qui se poursuit jeudi à Tunis.

Selon lui, «ces ententes-là, c’est long à négocier (...) Je suis très confiant qu’on y arrive (avant le 31 mars 2023). Ce n’est pas parce que les négociations se poursuivent que ça va mal. J’ai pleinement confiance en nos partenaires du gouvernement du Québec et du Canada. Je n’ai aucun écho négatif».

Même si la Municipalité ne fait pas directement partie de ces discussions, le maire Marchand a convenu que les deux paliers supérieurs de gouvernement sont en attente de la mise à jour, en décembre, des coûts actualisés du tramway. «Nous, on a un travail à faire à présenter le dossier d’affaires dans lequel on aura la somme des coûts, a-t-il rappelé. Le gouvernement du Québec a aussi besoin de ça. Ils attendent après nous. On finalise nos dossiers.»

Des piques aux opposants

Le maire Marchand a par ailleurs lancé quelques piques au chef de Québec d’abord, qui s’inquiétait mercredi pour la disponibilité sommes fédérales.

«S’il préfère avoir des nouvelles (avec) son visage dans les médias, c’est son choix. Nous, on fait avancer le projet», a-t-il laissé tomber.

M. Marchand a d’ailleurs bien noté la multiplication des points de presse de Claude Villeneuve et de Jackie Smith, cheffe de Transition Québec, depuis le début de sa mission à l’étranger.

«Il y a une volonté pour les gens d’être dans les nouvelles. Il y a une volonté d’en profiter pendant que le maire peut moins répliquer. C’est correct. C’est de bonne guerre, a-t-il ajouté, très souriant. Ils utilisent du temps d’antenne pour se mettre en valeur. C’est leur choix.»

Protection du patrimoine

Jeudi matin, le maire Marchand a visité la Médina (vieille ville) de Tunis réputée pour ses boutiques d’artisanat local. Il a noté les efforts de la Municipalité de Tunis pour protéger le patrimoine et pour mettre en valeur les vieux bâtiments.

«La Ville de Tunis a d’immenses défis. Ils font un travail colossal. C’est un chantier immense. On voit le soin qu’ils mettent à protéger leur patrimoine», a-t-il souligné.

Disant s’inspirer de Tunis, le maire a répété son désir de ramener des résidents permanents dans le Vieux-Québec. «C’est le même défi ici. Comment on fait pour protéger et garder la vie dans ces quartiers protégés et, en même temps, comment on fait pour ne pas être figé dans le passé», a-t-il résumé.