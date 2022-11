Un blanc biodynamique de Suisse

Domaine La Colombe, La Côte 2020, Féchy, Suisse

36,75 $ - Code SAQ 15040953 – 12,3 % – Biodynamie

La Colombe est l'un des domaines phares du Canton de Vaud. Raymond et Violaine Paccot, aidés depuis peu par leur fille Laura, cultivent leur vignoble en biodynamie depuis 1999, sur les coteaux du petit village de Féchy, qui surplombent le lac Léman.

Le millésime 2020 a été marqué par une mauvaise floraison, qui a conduit à des rendements naturellement limités, mais a été suivi d'un temps globalement clément durant l'été. En conséquence, les raisins font preuvent d’une plus grande concentration. Les Paccot bénéficient un pressurage lent et fermentent le moût avec des levures naturelles et des doses modérées de sulfites.

Leur chasselas est plutôt délicat à l’ouverture et il demande à la fois du temps (et un passage en carafe) pour révéler tout son potentiel, et une attention particulière, pour en saisir les nuances subtiles. Au fur et à mesure que le vin s’ouvre et se réchauffe dans le verre, on découvre des arômes de pêche à la crème, de beurre doux, de miel et de camomille.

La texture est assez ample, mais le vin se distingue surtout en bouche par sa finale saline, ponctuée d’amers mûrs, qui titillent le palais. Un vin blanc de méditation et certainement l’un des meilleurs vins suisses que j’aie goûté depuis une dizaine d’années. À apprécier avec des pétoncles à peine saisis ou avec un poisson blanc à chair fine.

Santé !