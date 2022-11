Un père montréalais sur 10 a déjà pensé au suicide

Les pères montréalais se retrouvent davantage en situation de détresse psychologique que ceux du reste de la province, et un sur 10 a déjà pensé au suicide.

Ce sont 17 % des pères montréalais qui ont un Indice de détresse psychologique (IDP) élevé, contre 13 % pour ceux de la province, d’après une étude réalisée en mars 2022.

Dans la même lignée, 10 % des pères qui résident à Montréal ont déjà eu des pensées suicidaires, contre 7 % au Québec.

Cinq facteurs permettent d’expliquer ces chiffres, selon le sondage sur la vulnérabilité dans le contexte de la paternité: la violence subie dans l’enfance, une relation de coparentalité insatisfaisante, un manque de confiance en ses habiletés parentales, l’absence d’aide de l’entourage à l’arrivée d’un enfant et une faible utilisation des ressources d’aide psychologique.

Lors du colloque sur le bien-être et la santé des hommes qui s’est déroulé jeudi à Montréal, le président du regroupement des organismes d’aide pour hommes de l’île de Montréal, Raymond Villeneuve, a révélé que d’autres facteurs pouvaient également expliquer cette détresse, comme l’isolement, souvent plus fort à Montréal, et les enjeux socio-économiques.

Même s'il existe une quarantaine d’organismes, il manque toujours de ressources, selon les intervenants présents à ce colloque.

«À Montréal, on est encore la seule maison qui offre de l’hébergement père-enfant, donc effectivement on a parfois une liste d’attente [...], il faut, pendant ce temps-là, commencer à offrir des services aux pères même si on ne peut pas offrir de service d'hébergement parce qu’une fois que l’homme a fait le pas d’aller chercher de l’aide, s’il est confronté à des délais d’attente interminables, on va [le]», a pour sa part déclaré Quentin Lebreton, coordonnateur à Maison Oxygène Montréal, en entrevue à TVA Nouvelles.

Ce qui ressort de ce colloque, dont l’objectif est de trouver des solutions, est que la prévention est la première chose à faire.

Le sondage a été réalisé en mars par SOM, pour le compte du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP), auprès de 2100 pères.

Si vous avez besoin d'aide

Ligne québécoise de prévention du suicide

► www.aqps.info

► 1 866 APPELLE (277-3553)